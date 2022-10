Torna il consueto sondaggio sul preferito del Grande Fratello Vip 7: chi ha la meglio tra i Vipponi protagonisti nella spiatissima Casa? Stasera andrà in onda la decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta del secondo appuntamento della settimana, anche se presto le cose potrebbero cambiare. Nel frattempo andiamo a vedere cosa dicono i principali sondaggi online rispetto alle preferenze del pubblico da casa.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

In merito al sondaggio sul concorrente più votato, Nikita continua ad essere in cima al podio. La sua storia ed il suo comportamento nella Casa, misto agli atteggiamenti non sempre positivi degli altri Vipponi nei suoi confronti, hanno contribuito ad aumentare l’empatia verso di lei.

Tra i sondaggi in rete, quello ospitata da Reality House vede in cima alle preferenze Nikita, esattamente come accaduto lo scorso lunedì, ma con una percentuale più alta del 29%; segue Edoardo con il 23% e poi Antonella al 12%, completando così la rosa del podio.

Diamo uno sguardo anche ai risultati del sondaggio accolto dal portale Grande Fratello Forum: in cima c’è sempre Nikita, subito seguita da Antonino ed Edoardo. Appena fuori dal podio troviamo Luca, Antonella, George e Alberto.