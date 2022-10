Ad oggi sono andate in onda le prime nove puntate del reality show GF Vip 7, in onda come di consueto nelle prime serate di Canale 5 del lunedì e del giovedì. Presto però le cose potrebbero cambiare. A quanto pare nelle prossime settimane potremo fare a meno del doppio appuntamento settimanale, come riferito da Novella 2000.

GF Vip 7, sospeso il doppio appuntamento settimanale? Il motivo

Mediaset sospenderà uno dei due appuntamento settimanale in prima serata in compagnia del GF Vip 7? L’intenzione dell’Azienda sarebbe proprio questa e a farne le spese dovrebbe essere la puntata del giovedì. Ciò significa che per diverse settimane il reality più spiato d’Italia andrà in scena solo nella prima serata del lunedì.

Diciamolo subito: la decisione non avrebbe nulla a che fare con i risultati in termini di ascolto del programma. Ma perchè allora Mediaset avrebbe scelto di compiere questo importante cambio? E soprattutto fino a quando andrà in onda il doppio appuntamento settimanale?

Secondo quanto reso noto da Novella 2000, la doppia puntata in compagnia del Grande Fratello Vip dovrebbe proseguire fino al prossimo 10 novembre 2022 per poi procedere dalla settimana seguente solo con l’appuntamento del lunedì. Il motivo? I Mondiali di Calcio 2022 che saranno trasmessi su Rai 1 e contro i quali Mediaset non avrebbe alcuna voglia di competere malgrado l’assenza dell’Italia dalla competizione sportiva.

I Mondiali Qatar 2022 andranno avanti fino al 18 dicembre, ma non è ancora chiaro se poi sarà o meno ripristinato il doppio appuntamento del GF Vip.