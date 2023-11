Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita da settembre? Spuntano due nomi 

Myrta Merlino verrà sostituita da settembre? Dopo aver acciuffato la conduzione di Pomeriggio 5, pare che la giornalista potrebbe essere “silurata” nel corso della prossima stagione televisiva.

Dallo scorso settembre 2023 Myrta Merlino è il nuovo volto di Pomeriggio 5, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere sostituita a breve ed in ballo ci sarebbero due famose conduttrici pronte a prendere il suo posto.

Giuseppe Candela su Dagospia ha confidato che il clima dietro le quinte di Pomeriggio 5 si sarebbe fatto più pesante:

Alberto Dandolo su Oggi ha aggiunto:

Il nuovo Pomeriggio Cinque, orfano di Barbara D’Urso, condotto da Myrta Merlino sta ottenendo risultati altalenanti in termini d’ascolto. Per questa ragione è circolata in questi ultimi giorni con insistenza la voce di una sua imminente sostituzione.

Voce infondata, visto che Mediaset ha deciso di non apportare alcun cambiamento al suo longevo format e di affidarsi alla giornalista napoletana fino a fine stagione.

Però non tutti sanno che dal prossimo settembre il Biscione potrebbe optare per una nuova soluzione: dare alla Merlino un programma politico di prima serata su Rete 4 e mettere al timone del pomeriggio di Canale 5 un volto di rete. A contendersi l’agognato ruolo due conduttrici, Federica Panicucci e il mezzobusto del Tg5 Simona Branchetti. Chi la spunterà?