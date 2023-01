Pistolino Gate al GF Vip: Donnamaria non è dotato? Parla Antonella Fiordelisi

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha messo in discussione le “doti” di Donnamaria per merito di una battuta sul “pistolino” fatta da Antonella Fiordelisi.

La ex fidanzata di Lenticchio, evidenziando il motivo per il quale ha deciso di non tornare insieme ad Edoardo, ha parlato della notte di Capodanno, svelando un aneddoto che ha coinvolto pure Oriana Marzoli:

Ha toccato il pistolino… pistolino perché era piccolo in quel caso, pistolino ho detto.

E se il popolo social ha incominciato a mettere in discussione le doti amatorie di Donnamaria, proprio Antonella ha fatto delle ulteriori precisazioni svelando che il suo ex fidanzato è messo bene:

Ho detto pistolino perché in quel momento ce lo avevi piccolo altrimenti dicevo pistolone!

“ho detto pistolino perché in quel momento ce lo avevi piccolo altrimenti dicevo pistolone” perché lei ha fatto il classico 🤢#gfvip pic.twitter.com/9HotJYey66 — threshold, il napolitano fugoso 🧲🔥 (@heythreshold) January 4, 2023

Da pistolino a pistolone è un attimo…