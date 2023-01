La Casa del GF Vip è diventata ormai da giorni un vero e proprio contenitore di insulti. Le liti sono all’ordine del giorno e tutti i Vipponi sembrano ormai pienissimi l’uno dell’altro. L’ultimo scontro è quello andato in scena nella notte tra Dana e Edoardo Donnamaria.

L’ex (?) di Antonella Fiordelisi si è ritrovato faccia a faccia con Dana Saber che dopo avergli dato del ‘cane’ per due volte ha fatto perdere la pazienza al volto di Forum.

Donnamaria si sarebbe successivamente arrabbiato in seguito alle risate isteriche rivolte a Edoardo che ha sbottato:

Te non stai bene. Il tuo cervello in questo momento è esploso. Fa ridere quello che dici tu. Chiedi scusa ridendo così? Per essere perdonata dovrebbero essere scuse sincere, ma visto come ti comporti che ca**o di scuse pensi che possa volere? Ma chi le vuole poi le tue scuse? Ma sei matta! Cane di Oriana? Ma meglio essere un cane ma con un cervello e una testa che funziona che essere come te. Io lo scienziato della Casa? No, sei te, anzi premio Nobel! E’ arrivato il Premio Nobel! Ridi quando vedi Antonella che racconta le cose che la fanno stare male? Ma che ca**o ti fa ridere?! Sei pure cattiva, oltre che matta sei pure cattiva!