Alberto De Pisis non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria. Proprio in questi giorni, complice anche il rapporto difficile con Antonella Fiordelisi, i due vipponi si sono riavvicinati moltissimo.

Alberto, al termine della diretta del GF Vip, si è confidato con Sarah Altobello, svelando le emozioni che gli arrivano da Donnamaria: “Quando lui ride, mi sciolgo”.

De Pisis ha aggiunto:

Io non ne parlo perché non voglio pensarci. Non c’è quella attrazione fisica ma quando ride mi sento male, malissimo… Non hai visto la prima fase. Io per lui sento di aver preso… non può essere corrisposto un sentimento del genere, ne sono consapevole.

Allo stesso tempo ti dico che ho provato una vibrazione, un qualcosa. Nessuno può fare niente, nemmeno io. E’ una cosa bella. Il mio stato d’animo l’ha leso ma è una mia cosa, non sto addossando la colpa a nessuno ma mi ha fatto provare delle sensazioni che non provavo da tempo e spero che un giorno diventi una bella amicizia fuori da qua.

Anche la sofferenza e il dolore in amore è anche una cosa bella, paradossalmente è una cosa bella.