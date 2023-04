Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano? Per l’ad Mediaset e la conduttrice di Verissimo potrebbe essere arrivato finalmente il momento del fatidico “sì”. Ne è certo il settimanale Diva e Donna che ha dedicato alla coppia la cover dell’ultimo numero in edicola. Il matrimonio, questa volta, potrebbe essere dietro l’angolo ed il motivo sarebbe legato a Silvio Berlusconi.

“Pier Silvio Berlusconi sposa Silvia Toffanin”: l’indiscrezione

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin vivono la loro storia d’amore da 21 anni. Una vita insieme e due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia Berlusconi, in attesa del matrimonio che è stato più volte al centro del gossip nostrano. Questa volta però potrebbe essere arrivato il momento del coronamento del sogno d’amore della coppia.

Già Silvia Toffanin lo aveva lasciato intendere tra le righe, ospite di Pio e Amedeo nel corso della trasmissione Felicissima Sera. L’indiscrezione troverebbe ora conferma anche tra le pagine del settimanale Diva e Donna che titola:

Mentre Berlusconi lotta contro la malattia, Pier Silvio è pronto al Grande passo con la Toffanin. Sposa Silvia: l’ha promesso a papà Silvio.

Secondo il settimanale Diva e Donna, Pier Silvio sposerà presto Silvia Toffanin dopo la promessa a papà Berlusconi

Per la famiglia Berlusconi è stato un periodo non semplice dopo il ricovero di Silvio Berlusconi per via di un’infezione legata alla sua leucemia mielomonocitica cronica. E proprio di recente, il figlio avrebbe promesso al padre di compiere il grande passo con la storica compagna.