Perla Vatiero verso il Grande Fratello? La ex fidanzata di Mirko Brunetti gli ha fatto recapitare una lettera in Casa che potrebbe aver cambiato qualcosa nel suo cuore (Greta Rossetti sostiene che i due ex siano ancora innamorati).

Perla Vatiero verso il Grande Fratello: la nuova mossa social

Dopo la lettera a Mirko, fuori dal Grande Fratello Perla ha risposto ai follower svelando di sentirsi meglio: “Assolutamente sì, mi sento meglio con me stessa”, ha confessato la ex di Temptation Island.

Poi ha aggiunto:

Perché io sentivo il bisogno di trasmettere e dire a Mirko ciò che io provo anche se delle cose ce le siamo già detti telefonicamente. Gli volevo fare arrivare il fatto che io gli voglio bene e gliene vorrò sempre. Ma soprattutto ci tenevo a fargli capire che in questa esperienza lui dovrebbe aprirsi un po’ di più, cosa che ultimamente non stava facendo. Lui ha tanto da raccontare, sia sulla sua vita personale ma anche proprio della sua persona. E devo dire che sto notando che in quest’ultima settimana lo sta facendo. Lui è una persona che si sta divertendo, è socievole, ironico, sa stare al gioco, quindi vedo che comunque un po’ di stimoli glieli ho trasmessi.

Dopo aver smentito un possibile ingresso al GF, Perla si è recata a Firenze per lavoro, svelando di doverci restare per parecchio tempo.

Tuttavia, una storia dal treno con scritto: “Imprevisti dell’ultimo minuto”, fa pensare ad un ritorno a casa con ipotetica chiamata per l’ingresso al Grande Fratello: voi cosa ne pensate?