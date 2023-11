Giampiero Mughini esagera al Grande Fratello su una concorrente. Durante la festa di Halloween, complice qualche bicchiere di troppo, il giornalista si è lasciato andare ad una frase a dir poco infelice nei confronti di Angelica Baraldi, tanto da lasciarla letteralmente spiazzata e senza parole.

Mughini e la triste frase contro Angelica: la reazione

Tutto si è consumato molto velocemente mentre Mughini era a tavola e chiacchierava con Ciro Petrone e Massimiliano Varrese. Ad un certo punto, mentre guardava Angelica divertirsi e ballare, Giampiero si è fatto scappare una brutta frase:

Hai un futuro da z*ccola grande così eh! Eh beh… ma dai!

Mughini ha avuto un’uscita infelice sicuramente.. ma perché il dramma di Angelica non è minimamente paragonabile a quello fatto con Bea? #GrandeFratello pic.twitter.com/1HKqn99NJy — Fernweh (@Fernwmeh) November 1, 2023

Ciro, rendendosi conto della frase per nulla edificante, ha cercato di ironizzare suggerendo di togliere il vino dalla tavola. Ma come ha reagito invece la diretta interessata e destinataria della spiacevolissima frase? Angelica in un primo momento, forse spiazzata dall’inattesa uscita, ha cercato maldestramente di ironizzare ma poi, ritrovandosi con Vittorio si è lasciata andare ad un amaro sfogo:

Mughini mi ha detto una frase che mi stava venendo da piangere. Cosa mi ha detto? Una cosa brutta, lasciamo perdere. Prima mentre era a tavola che stavo ballando mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta male.

Lo stesso Vittorio ha sottolineato come Mughini non sia particolarmente delicato nelle sue uscite.