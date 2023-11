Beatrice Luzzi ormai abbiamo imparato a conoscerla. La sincerità è uno dei suoi punti di forza, anche se nell’ultimo periodo è stata messa in dubbio da Alex Schwazer, che l’ha accusata di avergli confessato il suo interesse nei suoi confronti. L’attrice ha sempre fermamente smentito le parole dello sportivo, le quali non possono essere supportate da alcun video.

Mentre Alex ha persino minacciato di voler abbandonare il reality qualora non venisse fuori il video che andrebbe a confermare la sua presunta versione (video a quanto pare inesistente), Beatrice nelle passate ore ha detto la sua proprio contro il Grande Fratello e l’inesistenza di suddetto video. Ecco quali sono state le parole dell’attrice:

Adesso il concetto è questo, che chiunque può dire qualunque cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto. E quindi tu hai fifty fifty. E siccome Paolo dice che è fifty fifty, da domani io dirò che lui mi ha baciata. Se poi il Grande Fratello non trova il video, oh fifty fifty! Ormai vale tutto, la regola è infranta.