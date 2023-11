Nella Casa del Grande Fratello, nelle passate ore è andato in scena un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nel corso del quale la giovane ha confessato cosa l’avrebbe ferita più di tutto. Continuano le domande su ciò che è stato del loro rapporto e su ciò che sarebbe potuto essere.

Perla e Mirko: nuovo intenso faccia a faccia, lei scoppia a piangere

Nel corso del faccia a faccia, Perla ha spiegato al suo ex fidanzato Mirko che il problema non sarebbe da ricercare nei suoi atteggiamenti:

Non è l’atteggiamento. La delusione sta nel fatto di sapere che io per cinque anni ho conosciuto una persona e di vedere poi una persona totalmente diversa e non una persona che migliora. Io a differenza tua sono migliorata, cresciuta e maturata. Tu sei sempre lo stesso però ti sei trovato in delle situazioni dove magari… Tu eri già più avanti di me su alcune situazioni. Quello che hai maturato tu, io l’ho maturato adesso eh?

La giovane ha criticato il comportamento del suo ex, per poi proseguire con il suo punto di vista:

Io mi guardo allo specchio e guardo le vite delle altre persone. Che ci mancava a noi? Niente! Ma in quel niente a me mancava tutto. Io dentro casa mi sentivo un nulla e mi addormentavo che mi sentivo un nulla… Io mi rendo conto che… del male che faccio a quella persona che sta dentro casa con me. Lo sai, ti dicevo ‘lasciami’. Io adesso sono consapevole di quello che provo… di quello che provavo, non di quello che provo. Dico provavo perché la delusione rimane così come la sofferenza. Ringrazio le persone che mi sono state intorno. C’è stato un mese in cui io ho trovato le forze di rialzarmi e lavorare.

Mirko ha ammesso i suoi sbagli ed ha aggiunto però che la colpa non è stata di Perla ma della situazione:

Ci siamo buttati rabbia a vicenda, tutte quelle cose che ho fatto le ho anche rinfacciate. Perché io non sono così, lo sai. Tutto quello che ho fatto l’ho fatto con la voglia di rendere felice te a costo che io non lo fossi.

La Vatiero ha quindi ammesso ciò che per lei è stato Mirko, ovvero il suo primo vero amore:

Se io il mio primo amore l’ho provato per una determinata persona e so come l’ho provato e quello che ho provato l’ho portato avanti per cinque anni, e so cosa vuol dire amare. Perché per me l’attrazione è una cosa, l’infatuazione è una cosa e l’innamoramento e l’amore è un’altra cosa… Io a te ti ho amato! Non è che di te sono stata innamorata.

A detta di Mirko però, nella loro storia purtroppo i momenti negativi sono stati maggiori di quelli positivi e proprio questo avrebbe portato alla fine della loro storia:

Noi dopo il primo anno e mezzo ci siamo scordati cosa significa godersi una relazione di 25 anni.

L’intenso confronto, dopo le lacrime di Perla, si è concluso con un forte abbraccio tra i due (QUI il video integrale).