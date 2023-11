Guendalina Tavassi, ospite di Turchesando trasmessa su Radio Cusano Campus, ha parlato di Edoardo e Micol ma ha pure commentato Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello.

Secondo la Tavassi, infatti, Perla e Mirko torneranno insieme dopo la rottura e “l’incursione” di Greta Rossetti nella vita di lui:

Io dico di sì, ahimè dico che sì torneranno insieme. Mi dispiace per Greta che è fuori. Mi dispiace per la povera Greta, perché è una botta vedere tutto. Era tutto già calcolato. Perla è tornata tipo Gomorra a riprendersi tutto quello che era suo.

Mirko non sente più sentimento per Greta e svela perché dà attenzioni a Perla: “Non riesco a trattenermi” https://t.co/PeY98Z1dVF #gf #grandefratello #Perletti



Guendalina Tavassi ha parlato pure del possibile matrimonio tra Micol Incorvaia ed Edoardo, facendo un appello alla cognata:

Io voglio sapere se c’è stata una proposta di matrimonio, noi vogliamo vedere la proposta. Vuoi che la faccia prima Edoardo a Micol? Secondo me no. Io prima o poi dovrò avere un nipote no? Perché non chiedere a Micol se fa lei, per la prima volta una donna, la proposta di matrimonio ad Edoardo perché se aspettiamo lui che è troppo pigro che sta proposta non ci sarà. Questo è un consiglio che do adesso a Micol.

Secondo me lui lo vorrebbe. In realtà lui è un pantofolaio, uomo di famiglia ed è come se fosse già sposato, gli manca solo la proposta. Però è difficile che lo faccia perché non è romantico.