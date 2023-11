Guendalina Tavassi, ospite di Radio Cusano Campus, ha parlato di Micol Incorvaia e della sua storia d’amore con Edoardo che prosegue a gonfie vele anche dopo il Grande Fratello Vip.

Pregi è che dove c’è Edoardo, ridi. Ridi sempre, anche nei momenti più difficili come per esempio al funerale di nonna.

Micol è come lui, si è trovato la fidanzata come lui che adora giocare ai videogiochi quindi non lo aiuta in questo fronte.

Guendalina ha confessato di apprezzare molto Micol Incorvaia:

Sì è la mia preferita delle ex fidanzate di Edoardo. Lui è stato con una manica di pazze e io ho sempre avuto la funzione di giudice e lui era tanto influenzato da me.

Io conoscevo già Clizia perché sua figlia sta in classe con mio figlio. Lui è sempre stato in fissa con l’attrice Scarlett Johansson che somiglia tantissimo a Micol e infatti io ho visto subito che c’era qualcosa. E poi eccoli là che è sbocciato l’amore.

Guendalina Tavassi ha parlato pure del possibile matrimonio tra Micol Incorvaia ed Edoardo, facendo un appello alla cognata:

Io voglio sapere se c’è stata una proposta di matrimonio, noi vogliamo vedere la proposta. Vuoi che la faccia prima Edoardo a Micol? Secondo me no. Io prima o poi dovrò avere un nipote no? Perché non chiedere a Micol se fa lei, per la prima volta una donna, la proposta di matrimonio ad Edoardo perché se aspettiamo lui che è troppo pigro che sta proposta non ci sarà. Questo è un consiglio che do adesso a Micol.

Secondo me lui lo vorrebbe. In realtà lui è un pantofolaio, uomo di famiglia ed è come se fosse già sposato, gli manca solo la proposta. Però è difficile che lo faccia perché non è romantico.