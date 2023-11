Micol Incorvaia torna a parlare della discussa copertina dell’ultimo singolo di Edoardo Donnamaria e lo fa ospite di Turchese Baracchi nella trasmissione Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, come ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it. L’ex Vippona ha spiegato senza mezzi termini che non avrebbe nulla a che fare con la ragazza bionda stilizzata sulla copertina del singolo del suo ex fidanzato.

Micol Incorvaia torna a parlare di Donnamaria e Antonella Fiordelisi

In tanti si sono domandati se fosse proprio Micol Incorvaia la ragazza raffigurata – seppur in modo stilizzato – sulla copertina dell’ultimo singolo di Donnamaria. Quest’ultimo, tra l’altro, non avrebbe neppure notato la somiglianza con l’ex Vippona, oggi felicemente fidanzata con Edoardo Tavassi, al contrario di quanto accaduto alla stessa Micol:

Non c’entra nulla con me. Mi sono ritrovata all’interno di una situazione totalmente kafkiana. Un giorno mi sveglio e gente sostiene che io abbia partecipato alla realizzazione di una copertina di cui non sapevo l’esistenza. Non sapevo dovesse lanciare quel singolo. Un giorno apro Instagram, vedo questa foto e noto che effettivamente poteva somigliarmi e guardo subito sotto i commenti. Cominciano a taggarmi, scrivo a Edoardo dicendogli “hai capito cosa sta succedendo sotto la tua foto?”. Insomma, chi sostiene che fossi io senza possibilità di replica perché avevo degli orecchini uguali. Gli orecchini a cerchietto d’oro penso di non averne. Non so, vabbè. Lui dice di non essersene accorto.

Ma chi sarebbe però la ragazza raffigurata?

Il nome della modella non è venuto fuori perché forse è un’immagine presa da internet. A Tavassi non ha dato fastidio.

Micol ha poi parlato dell’attuale rapporto con il suo ex fidanzato:

Dopo un po’ di resistenza l’ho perdonato. Abbiamo parlato e ci siamo confrontati su varie cose che mi hanno ferita e capisco le motivazione per cui alcune cose sono avvenute. So che l’intenzione non era farmi del male. Quando ha smesso di seguirmi, ha rivelato dettagli intimi della nostra relazione… Ha chiesto scusa ma questa cosa ha lasciato un segno. In virtù del bene che ci siamo voluti e che ci vogliamo ci sono passata sopra. Lui è rimasto colpito quando io e Antonella (Fiordelisi, ndr) ci siamo parlate.

Le due donne, infatti, recentemente hanno deciso che fosse arrivato il momento di archiviare le vecchie ruggini: