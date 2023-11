Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip 7 è tornato alla musica e la conduzione radiofonica (senza dimenticare le incursioni a Forum). Intervistato da Radio Cusano Campus, ha confidato se ha sentito Antonella Fiordelisi prima di Pechino Express.

No, non l’ho sentita prima che partisse, non mi sembrava il caso. Un rapporto civile dopo tutto l’amore che ci è stato per me è naturale, sicuramente non è per tutti così.