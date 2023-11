Matrimonio “top secret” per Manila Nazzaro e Stefano Oradei dopo il Grande Fratello Vip? A quanto pare, secondo le chicche di gossip presenti su Chi Magazine, la coppia vorrebbe convolare a nozze poco prima dell’estate 2024.

Indiscrezioni bisbigliate nella Capitale annunciano le nuove nozze, il prossimo maggio, di Manila Nazzaro con l’attuale compagno Stefano Oradei. La ex modella eletta Miss Italia 1999 e il ballerino e insegnante di ballo al momento stanno facendo di tutto per mantenere il più rigoroso top secret sulle loro intenzioni di convolare a nozze.

