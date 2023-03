Colpo di scena al GF Vip: Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality. Ad un passo dalla finale, l’ex tronista ha dovuto abbandonare immediatamente la spiatissima Casa senza neppure attendere la puntata del prossimo lunedì: ma cosa è successo?

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip

Con un comunicato ufficiale, il GF Vip ha annunciato la squalifica in tronco di Daniele Dal Moro che ha lasciato la Casa. Ecco cosa si legge:

Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.

Così il GF Vip ha annunciato la decisione presa in questi minuti dopo quello che sarebbe accaduto nel corso della notte, subito dopo la 42a puntata.

Non essendo in nomination, la squalifica di Daniele non va ad incidere sul televoto, dunque non ci sono decisioni particolari in merito. Tuttavia sui social la decisione del Grande Fratello Vip è stata ritenuta tutt’altro che una sorpresa, anzi giudicata perfino tardiva.