Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno definitivamente messo un punto alla loro storia e, visti gli ultimi risvolti, pure alla loro amicizia. La breve esperienza di lei nella Casa del Grande Fratello Vip, le è servita sicuramente per schiarirsi le idee.

E così, rispondendo alle domande degli estimatori, Martina Nasoni ha svelato se recupererà mai il suo rapporto con Daniele Dal Moro una volta terminato il Grande Fratello Vip:

Cosa ne pensate? Ecco il VIDEO.

Pochi giorni fa, proprio Martina Nasoni tornando sui social, ha parlato dell’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ringraziando tutti:

Ci tenevo a fare queste storie per ringraziarvi per il supporto. Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro.

È stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto, soprattutto per le persone che ho incontrato e non vedo l’ora di rivedere. Per il momento non mi sento di fare nomi ma per non influenzare nulla perché il GF Vip non è terminato.