GF Vip 7, Antonella o Nikita sul gradino più alto del podio: la sfida è per il preferito, chi vince? Cosa dicono i sondaggi

Il GF Vip 7 questa sera, lunedì 13 marzo 2023, ci regalerà una nuova puntata che sarà certamente ricca di emozioni. Nel frattempo ci si chiede qual è il Vippone che dopo la puntata di giovedì scorso ha conquistato il podio del preferito. Ancora due le concorrenti che si contendono il gradino più alto: Antonella e Nikita.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Grazie ai numerosi sondaggi online ospitati sui principali portali è possibile farsi un’idea sul preferito del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si contendono anche questa settimana il podio, raccogliendo le preferenze del pubblico da casa.

Non ci resta quindi che andare alla scoperta dei risultati dei recenti sondaggi, aggiornati dopo la passata puntata. In occasione del nuovo appuntamento odierno, il portale Reality House ha accolto i nuovi risultati sul preferito che vedono in cima Antonella con il 35% delle preferenze; segue l’amica Nikita Pelizon con il 24% dei voti, mentre al terzo posto si classifica Oriana, anche lei amatissima, con il 9% delle preferenze.

Ma cosa accade invece nel sondaggio sul preferito del GF Vip ospitato da Grande Fratello Forum? In questo caso è Nikita ad aprire il podio, mentre alle spalle si lascia Oriana e Antonella.