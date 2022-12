Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si sono lasciati questa estate, ben prima del loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Il calciatore, parlando con Onestini e Donnamaria, ha svelato per quale motivo.

Onestini ha chiesto ad Andrea come stessero andando i primi giorni dentro la Casa del GF Vip. Il calciatore ha svelato di avere avuto un po’ di ansia presto andata via:

Non ti dico spaventato, ma un po’ di ansia l’avevo. Invece sono felice. Un minimo sì. Bene o male siete tutti aperto. Per me è come se non fosse iniziato perché non ci sono ancora le nomination. Non riesci a cogliere… Però sono contento. Siete tutti tranquilli.