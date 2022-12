Nella Casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese sta vivendo un momento particolarmente difficile. Dopo aver litigato con Giaele De Donà e Oriana Marzoli, la venezuelana avrebbe nuovamente parlato del famoso “segreto” che l’ex di Belen le avrebbe confidato.

Daniele Dal Moro si è trovato per caso all’interno di una conversazione tra Oriana e Onestini avvenuta in cucina e, dopo averla captata ha riportato tutto ad Antonino, tra i suoi migliori amici nella Casa del GF Vip:

Ho delle info… però qua devi pagare Ciccio. Qualcosa mi devi dare per questa informazione. A parte gli scherzi, parlava di te e diceva che lei non parla perché quando tu le hai detto quella cosa, ma non so quale… lei ti ha giurato che non l’avrebbe detta ed è una persona di parola.

Onestini le ha detto che così può sembrare qualsiasi cosa. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via. Pensa cosa arrivo a fare… perfino riportati le informazioni. Non so cosa volesse dire, ti dico quello che ho sentito.