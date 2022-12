Antonino dopo la chiusura con Giaele, ha fatto delle precisazioni pure nei confronti di Oriana, svelando il loro accordo. Tra un confronto e l’altro è uscito fuori nuovamente il nome di Belen Rodriguez.

Antonino svela l’accordo con Oriana e “spunta” (ancora) Belen

A quanto pare, Oriana saprebbe un segreto con protagonista Belen Rodriguez che proprio Antonino le avrebbe confidato. Spinalbese ha smentito questa indiscrezione parlando con Antonella: “Ma ti pare che le ho raccontato delle cose sulla madre di mia figlia?”.

In più di una occasione Spinalbese ha anche perso la pazienza: “Adesso vi faccio recitare io a tutte, faccio vincere anche io premio Oscar… Mi sono rotto il cazz*. Tu sei la prossima Oriana, ho smesso di stare in silenzio”.

La venezuelana in seguito, durante un confronto con Spinalbese, ha precisato: “Nonostante mi hai fatto quei discorsi sulla Ferrari e sulla Porche, nonostante sia stata male non ti ho mai voluto far passare per uno stronz*. Anche Sonia mi disse ma come fai a perdonarlo?”.

Antonino, quindi, ha svelato il loro accordo:

Ma perché eri tu a volere quella roba lì, non io. Te l’ho detto sotto alle coperte. E tu continuavi. Io e te abbiamo deciso di essere quel tipo di amici. Io ero in difficoltà perché tu non volevi che uscisse questo. Io non avevo nessun problema perché sono single. Anche tu? Sì, ma l’uomo ha il privilegio di fare quello che gli pare per la gente, ingiustamente.

La discussione è proseguita ed Oriana ha accusato Antonino di averla minacciata:

Ha minacciato tutti e tre… a me, Giaele e Alberto. Tu non prendi niente sul serio, per te questo è solo un gioco.

Pronta la replica di Spinalbese:

Certo che parlo. Sarei pronto ad ogni tua fase di recitazione… Per te è chiusa? Per me, proprio adesso è chiusa per te? Ma sei una grande. Tu mi urlavi pezzo di merd* ed io te l’ho lasciato fare. Dici che sono cattivo? Io e te lo sappiamo che non lo sono. Sei una grande Oriana.

Le mie superstar di Twitter ci hanno anche svelato come si è conclusa la spinosa faccenda. Antonino è andato in confessionale “minacciando” di abbandonare il GF Vip con tanto di denuncia.

Anche Oriana successivamente è stata chiamata in Confessionale (perché avrebbe citato nuovamente Belen).

