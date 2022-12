Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip Giaele e Antonino, apparentemente, hanno messo fine alla loro amicizia. La De Donà è scoppiata in lacrime mentre Spinalbese ha “minacciato” anche Oriana di vuotare il sacco.

Giaele litiga con Antonino e si “sfoga” con Antonella e Edoardo

Giaele De Donà ha pianto per tutta sera e seduta da sola sul divano ha ricevuto sostegno da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (la sua nemica numero uno nella Casa).

Questo avvicinamento inedito ha indispettito Oriana e Micol, grandi amiche di Giaele.

Loro due scioccate come noi di vedere Giaele consolata da EdoD e Antonella, che ridere#GFvippic.twitter.com/kEuScbwhA8 — Paola. (@Iperborea_) December 22, 2022

Naturalmente Giaele e Antonella non sono diventate di colpo migliori amiche ma la Fiordelisi le ha voluto tendere la mano di fronte ad un evidente momento di sconforto.

“Lui mi ha sempre detto che qui dentro sono la sua persona più importante così come per me era lui… È lui perché è il mio punto di riferimento qui dentro”, ha affermato Giaele parlando con Edoardo.

Di seguito la De Donà ha spiegato l’accaduto anche ad Antonella:

Antonino ha deciso di chiudere anche con me. Ha detto che non vuole più parlare, sono entrata nella sua blacklist, ci sto di merd*. No, non sono innamorata di lui… ma ci rimango di merd*. Perché ha chiuso con me? Perché in diretta ho fatto l’applauso.

Giaele: “Lui mi ha sempre detto che qui dentro sono la sua persona più importante così come per me era lui… È lui perchè è il mio punto di riferimento qui dentro”💔 Perchè lei nonostante tutto…❤️#gfvip pic.twitter.com/TJDSGwGr8n — Tuttologo (@NLutto) December 22, 2022

La pipì quando Antonella non voleva esprimere la sua opinione traumatizzata da tutti i litigi con Edoardo per colpa di Antonino 💀#GFvip pic.twitter.com/vG2nJLZzlV — Paola. (@Iperborea_) December 22, 2022

“Mi ha fatto piacere che ti sei preoccupata per me quando mi hai vista piangere”, ha commentato Giaele al termine del suo sfogo.

La Fiordelisi ha concluso il suo intervento con una frase distensiva:

Perché non ti vedo mai piangere, mi sono preoccupata… ti vedo sempre forte a te.

Anche Micol ha consolato la sua amica: