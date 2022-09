Patrizia Rossetti al GF Vip solo per poche settimane? “Ecco perché non posso restare”

Sin dalle prime battute Patrizia Rossetti è ritenuta una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. La conduttrice 63enne, infatti, ha già regalato diverse confidenze degne di nota ma potrebbe presto essere una delle prime ad abbandonare la Casa di Cinecittà (e non certamente per volere del pubblico).

Patrizia Rossetti nella Casa del GF Vip solo per poche settimane?

Il reality è appena iniziato ma i Vipponi già fanno le loro previsioni sul futuro, in vista dell’allungamento del GF Vip. Già prima della partenza, infatti, è stata definita l’edizione dei record dal momento che, ascolti permettendo, potrebbe andare avanti fino a prima della prossima estate. Un bell’impegno per i Vipponi che riusciranno a resistere.

Patrizia Rossetti, tuttavia, ha preferito mettere le mani avanti e durante una chiacchierata con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, in piena notte, ha svelato che in caso di prolungamento non potrà proseguire la sua avventura. Secondo quanto ripreso da Biccy.it nella notte, Patrizia avrebbe riferito la sua intenzione di restare solo qualche settimana, svelando anche la ragione nel caso in cui dovesse andare oltre gennaio: “No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo”, ha esclamato.

Ma quale sarebbe il motivo? In ballo ci sarebbe la vendita della sua casa:

Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro.

Nella vendita avrebbe incontrato svariate difficoltà per ragioni burocratiche, dunque la Rossetti non se la sentirebbe di trascurare questo aspetto del quale al momento se ne starebbe occupando il suo agente:

Ecco perché no, non posso restare. Preferisco che vadano avanti i giovani. E ricordate che io un lavoro ce l’ho. Pensa che se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti non sarei entrata. Lui mi ha detto ok anche qualche settimana. Quindi sto 2,3,4,5 settimane, ma non posso nemmeno pensare di restare 3,4,5 mesi. Quindi sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower.

Patrizia non sa che in realtà è una delle concorrenti più amate anche rispetto ai tanti giovani con centinaia di follower.