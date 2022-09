Patrizia Rossetti, a quanto pare, è la Vippona che più di tutti si è lasciata andare, finora, ad una serie di confidenze sulla sua vita privata. Dopo aver svelato di non “battere chiodo” da ben quattro anni, sentendosi in qualche modo bloccata, la 63enne ha svelato un retroscena inedito in merito alla sua ultima storia importante, raccontando di essere stata tradita dal compagno storico.

Patrizia Rossetti parla del tradimento subito

Un vero e proprio tradimento colto in flagrante, quello subito da Patrizia Rossetti, la quale ha svelato di aver beccato il compagno con una donna che conosceva da ben trent’anni. Si tratterebbe tra l’altro di una donna appartenente al mondo dello spettacolo:

Ho preso le corna e l’ho beccato sul colpo. L’ho perdonato due volte ma alla terza basta.

Come rammenta Fanpage.it, la Rossetti avrebbe avuto una storia importante con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset. Un matrimonio, il loro, durato dal 2012 al 2019, ovvero dopo la sua partecipazione al reality Pechino Express.

Nel corso del suo racconto la conduttrice non avrebbe avanzato alcun nome ma ha ammesso che la donna in questione oltre a far parte del suo ambiente lavorativo non era sua amica ma la conosceva bene da ben 30 anni:

Li ho affrontati entrambi. Li ho beccati sul fatto, giuro!

Come nel più classico dei copioni, lei gli avrebbe fatto una sorpresa beccandolo con l’altra.

Parlando della fine del suo matrimonio ha svelato quello che è successo dopo il suo ritorno da Pechino Express:

Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più niente da dirci.

Da quattro anni, dunque, Patrizia sarebbe single ed in cerca del vero amore.