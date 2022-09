Patrizia Rossetti regala le prime “gioie” nella Casa del GF Vip 7 e già dopo la prima puntata si lascia andare ad una serie di rivelazioni intime diventate inevitabilmente virali sui social. Sono numerosi i video che circolano tra Instagram e TikTok che riportano la chiacchierata notturna della Rossetti in compagnia dei suoi nuovi amici, tra un bicchiere ed un altro.

Patrizia Rossetti e le rivelazioni intime al GF Vip nella notte

A Ginevra Lamborghini che le chiedeva se per caso russasse di notte, la replica di Patrizia Rossetti non solo non si è fatta attendere, ma si è spostata verso altri aspetti decisamente più intimi e piccanti:

Sono quattro anni che non batto chiodo e che non dormo con un cazz* di nessuno. Quindi non lo so se russo o no, capisci amore? Però fumo, ho un po’ di bronchite, quindi è possibile…

Amaurys Perez l’ha incalzata simpaticamente chiedendole: “Patri, sono quattro anni che non DORMI con nessuno?”. “No, che non TR*MBO, è diverso!”, ha replicato lei, “è la verità ragazzi!”.

Durante un successivo confronto con Luca Salatino e Antonino Spinalbese, Patrizia ha poi parlato dei corteggiamenti avuti da parte di giovani ragazzi sui social, ma ha spiegato di essere “chiusa” da quattro anni commentando, come riporta Biccy.it:

Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app.

Insomma, la Rossetti sembra non volersi accontentare affatto di un giovane corteggiatore trentenne del quale potrebbe essere sua madre: