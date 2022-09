Elenoire Ferruzzi è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7, il cui ingresso attesissimo è avvenuto nella prima puntata di ieri. Come ha ricordato il padrone di casa Alfonso Signorini, Elenoire è sempre stata molto tagliente nei suoi giudizi senza mai risparmiare nessuno. Un anno fa circa è toccato anche a Sonia Bruganelli finire al centro dei suoi attacchi.

In un tweet di qualche tempo fa ripreso dai principali siti e blog televisivi (ne avevamo parlato qui), Elenoire Ferruzzi aveva aspramente attaccato Sonia Bruganelli definendola “una cess* presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone”.

Sonia Bruganelli, incalzata dal conduttore a commentare a caldo le parole della Vippona, si è detta sua fan ed ha aggiunto:

Volevo dire ad Elenoire che qui mi trovi tra un mese, quando sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato e piangerai depressa dentro il confessionale. Mi trovi qui su questa seggiolina a sinistra. E io potrei essere quella che con l’immunità ti tiene dentro fino a che non sei sclerata totalmente. Per cui abbi un pochino di cura perché potrei essere la tua peggiore nemica.

Elenoire ha dato ragione, a testa bassa, all’opinionista accogliendo l’appello della Bruganelli che l’ha invitata a dare coraggio ai ragazzi che vogliono sentirsi liberi di essere ciò che sono, con la promessa che se riuscisse a convincerne anche solo uno, “io può essere che sto porro me lo levo”. La Ferruzzi ha proseguito:

Ma poi sei bella Sonia, te lo devi levare, perdonami! Non mi rimangio quello che ho detto. I termini sono stati ovviamente fuori luogo e ti chiedo scusa perché non mi piace che tu potresti essere offesa. L’ho scritto io, non mi tiro indietro. Quel porro deve toglierlo.

Il discorso è poi proseguito anche in notturna, dopo la puntata, quando Elenoire Ferruzzi ha spiegato a Cristina Quaranta il motivo di quel tweet, come ripreso dai colleghi di Biccy.it:

Ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No non la odio l’ho scritto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è una cosa vecchia.