Come sta Patrizia Bonetti? L’ex gieffina ed ex naufraga lampo dell’ultima Isola dei Famosi, dopo una coraggiosa prova del fuoco è letteralmente sparita dai radar del programma. Se in un primo momento la conduttrice Ilary Blasi aveva glissato sulle sue sorti, nella quinta puntata del reality era poi giunta la conferma.

Patrizia Bonetti, tutti gli aggiornamenti dopo l’Isola

Patrizia Bonetti, dunque, ha ufficialmente abbandonato l’Isola dei Famosi. La padrona di casa ha semplicemente commentato la faccenda liquidandola con poche parole, asserendo che il programma l’attende in studio, se vorrà presentarsi nelle prossime puntate:

Si sottoporrà a delle cure.

La Bonetti, dunque, ha fatto ritorno in Italia interrompendo anzitempo la sua esperienza in Honduras, ma c’è di più. In merito sul suo conto si rincorrono in queste ore diverse voci.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, ha riportato ieri una indiscrezione, secondo la quale la Bonetti si troverebbe “al centro ustionati in Italia”.

Ma c’è di più. Il portale 361Magazine ha riportato un’ulteriore indiscrezione secondo la quale l’ex naufraga sarebbe intenzionata a fare causa a Mediaset. Si legge in merito: