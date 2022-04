Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti si ritira: il motivo dell’abbandono

Patrizia Bonetti ieri sera non era presente nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che ha visto l’eliminazione definitiva di Antonio Zequila. L’ex gieffina, a quanto pare, avrebbe abbandonato il reality show.

Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti si ritira: ecco per quale motivo

Molti spettatori si sono chiesti che fine abbia fatto Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi. – scrive Giuseppe Porro su Instagram – Possiamo rivelarvi in esclusiva che l’influencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco.

Patrizia Bonetti si era scontrata con Roberta Morise affrontando la difficile prova del fuoco resistendo più a lungo possibile con una fiamma “sparata” a pochi centimetri.

La prova è stata vinta da Roberta che è entrata ufficialmente in gioco mentre Patty Bonetti si è dovuta recare in infermeria così come aveva comunicato Ilary Blasi:

Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti… Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria.

Evidentemente le ustioni riportate dalla Bonetti sarebbero più gravi del previsto e l’hanno costretta ad abbandonare il gioco anticipatamente.