Sono passati esattamente sei anni da uno dei momenti più memorabili del GF Vip con protagonista Pamela Prati e, incrociando le dita, speriamo di non rivivere le stesse emozioni anche questa sera. Proprio sei anni fa, il 10 ottobre 2016, la showgirl lasciava la Casa del primo GF Vip chiamando un taxi.

Pamela Prati e l’anniversario del taxi: sei anni fa la squalifica

Nella serata di ieri Pamela Prati si è ritrovata a parlare con i suoi inquilini (in particolare con Alberto e Carolina) di uno dei momenti storici della storia del GF Vip: la famosa chiamata del taxi.

Era la puntata del 16 ottobre di sei anni fa, quando Pamela Prati, concorrente della prima edizione del reality, veniva squalificata per non aver osservato il regolamento.

Pamela rimase nella spiata Casa per poco meno di un mese, durante il quale manifestò spesso insofferenza di fronte alle regole del reality. Nella quarta puntata fu però squalificata per non aver rispettato il regolamento:

E’ assolutamente vietato uscire dalla casa e girare negli ambienti esterni, è proibito sottrarsi volutamente alle telecamere e ai microfoni per ore. Qualsiasi tolleranza ha un limite e questo limite è stato superato: sei squalificata!

La Prati però non fece una piega ed anzi stizzita replicò:

Meno male! Non voglio foto, non mi potete più riprendere, ok? Non voglio essere ripresa; non siete più obbligati a riprendermi. Chiamatemi un Taxi, portatemi le valigie.

Il ricordo nella Casa

Ieri sera è stato ricordato il famoso momento. Alla domanda di Alberto sul motivo della sua uscita dal primo GF Vip e se per caso avesse litigato con qualcuno, Pamela Prati si è incupita rispondendo stizzita:

Non ho litigato con nessuno! Non ti ricordi? Allora! Te lo devi ricordare perché è storia! Ok? Storia della televisione italiana, esatto!

Anche Gioele De Donà ha ricordato la sua uscita e la chiamata del taxi ma ha ammesso di non ricordare il motivo:

Non ho litigato con nessuno. Perchè non sono stata alle regole e quindi mi hanno squalificato, ok? In quel momento non mi andava! Mi dicevano ‘Pamela metti il microfono’ ed io ‘No!’.

Carolina ha rammentato di non aver litigato con nessuno se non con il Grande Fratello. “Brava!”, ha esclamato la Prati:

Ho aperto la porta che non si può aprire… quindi…

E sul taxi ha raccontato un aneddoto:

Guarda io prendo un taxi da 40 anni… Non ho la patente!

Alberto:”ma al primo Grande Fratello sei stata eliminata al televoto? Hai litigato con qualcuno?”

Alberto:"ma al primo Grande Fratello sei stata eliminata al televoto? Hai litigato con qualcuno?"

Pamela:"TE LO DEVI RICORDARE PERCHÉ È STOOORIAAAA" La chiamata del taxi avveniva il 10 Ottobre del 2016, domani è il 10 Ottobre e loro ne parlano

Poi ha spiegato che proprio prima di entrare la cooperativa dei taxi le avrebbero fatto l’in bocca al lupo ed ha svelato, ai pochi che ancora non lo ricordano, di aver realizzato anche una famosa canzone sulla sua chiamata del taxi: “Me l’ha prodotta Cristiano Malgioglio… lui è fantastico”.