L’alleanza tra i papà di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, piace ai fan dei Donnalisi, i due genitori hanno messo like e condiviso reciproche azioni social contro Tavassi, concorrente del Grande Fratello Vip particolarmente accanito nei confronti della fidanzata del suo amico.

Il padre di Donnamaria ha cliccato “like” ad alcuni tweet contro il comportamento che Tavassi sta attuando nei confronti di Antonella facendo “branco” per escluderla.

Gli screen dei “mi piace” sono stati condivisi pure da Stefano Fiordelisi sul suo profilo di Instagram: stasera si parlerà di questa evidente divisione in Casa?

Stasera toccheremo i limiti della follia umana. Se quel che ho letto è vero, il padre di Antonella dovrebbe entrare per fare una sorpresa alla figlia, e accusare in diretta Tavassi di bullismo. Io veramente sono allibita. Ci vuole una rivolta social per questo squallore.

— Veronica Messina (@Veronic14410994) February 9, 2023