Ex vippona smonta i Donnalisi al GF Vip: “Il loro gioco ha stancato!”

Federica Calemme intervistata da Casa pipol, svela cosa ne pensa delle coppie di questa edizione del Grande Fratello Vip, concentrandosi su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

L’ex volto del Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele la sua relazione con Gianmaria Antinolfi, imprenditore campano conosciuto proprio all’interno della Casa.

Spazio per il suo punto di vista sui Donnalisi, considerata una coppia molto particolare:

Sembra che arriva la puntata e litigano. Ti devo dire, non è che mi piacciano tanto, è quello che arriva da fuori. Lui è preso… è palese, almeno per quanto mi riguarda. E’ molto più preso di lei. Ha stancato però questo gioco, anche perché litigano per nulla. Certo, arrivare lì a tre mesi, i nervi sono un po’… per qualsiasi stupidaggine si litiga. Però è un po’ troppo eccessivo.

Federica ha svelato il suo punto di vista pure su Nikita e Onestini:

La Calemme ha svelato di apprezzare Oriana Marzoli ed ha parlato pure del papabile vincitore del Grande Fratello Vip:

Mi piace tanto Oriana Marzoli, perché l’ho trovata travolgente, o la ami o la odi, mi dispiace che viene sempre un po’ screditata. Lasciamo perdere che ha provato attrazione con Antonino e non è andata bene, ha provato con Luca e non è andata… con Daniele… vabbè.

Ma è anche un po’ quello che succede fuori. Come un uomo o una donna che esce, incontra una persona, non si trova bene, ti piace un’altra persona… E mi dispiace che viene screditata anche in puntata. Non meriterebbe di arrivare in finale Davide Donadei perché non so chi è, non si è ancora aperto, non si è fatto conoscere molto bene. Papabile vincitore? Forse Nikita!