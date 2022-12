Gesti distensivi tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Dopo aver litigato terminata la diretta del Grande Fratello Vip, l’influencer ha pianto per colpa dell’ex di Belen che non le ha perdonato di aver applaudito sostenendo la tesi del suo essere “playboy”.

Dopo tre giorni di silenzio, la vigilia di Natale è stata “galeotta” verso i primi timidi approcci di ritrovata pace. Antonino è stato il primo a rompere il ghiaccio riavvicinandosi alla sua amica ma la De Donà, giustamente, ha mantenuto un po’ le distanze:

Avevi la possibilità di farlo mercoledì e non lo hai fatto. Vabbè… se tu vedi una cosa ed io ci sto in un certo modo potevi cogliere l’attimo. Era una cavolata e lo sai. Non era una cosa così seria da comportarsi in questa maniera, no? Come te avevi bisogno di tempo prima, io ne ho bisogno adesso. Non mi hai dato tu l’abbraccio vero mercoledì te lo devo dare io stasera solo perché sei ubriaco?