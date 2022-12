Dopo le varie imprecazioni di Amaurys Perez e quella flash di Riccardo Fogli, nella Casa del Grande Fratello Vip, anche a Natale, spunta l’ombra della bestemmia.

Questa volta, il concorrente preso in esame è Edoardo Donnamaria. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi potrebbe avere bestemmiato?

E se per alcuni internauti l’aspirante trapper avrebbe detto “porco D…”, altri (me compresa) sostengono che abbia detto “continua”.

Tra l’altro il “continua” (ripetuto) due volte, si sente chiaramente e non c’è alcuna possibilità di pensare il contrario.

Caso chiuso (ecco il VIDEO).

io che mi rifaccio viva in questo giorno solo per spammare la presunta bestemmia di forum ecco prego ciao ora ritorno alla mia tristissima cena di natale #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/Q4ZYX2Hu7U

Ahahah in quale religione ” continua, continua” è una bestemmia? Ridicolandia #gfvip

È assurdo squalificare per una bestemmia e non perché si idolatra un dittatore che ha minacciato il mondo di conflitto nucleare radendo al suolo un’intera nazione senza alcuna motivazione

Da insegnante ho avuto due bambini ucraini in classe,è allucinante la loro vita #GFvip

— ☂️ (@sconnessionata) December 23, 2022