Riccardo Fogli, squalificato dal GF Vip dopo aver pronunciato una bestemmia, a distanza di meno 24 ore dal suo ingresso, ha fatto ritorno sui social. Il cantante non ha rilasciato alcun commento sulle motivazioni che avrebbero portato la produzione del reality a prendere questa decisione, ma ci ha tenuto a fare delle precisazioni su una indiscrezione successiva alla sua uscita.

Nei giorni scorsi, infatti, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano diffuso un rumor in merito alla squalifica di Riccardo Fogli dal GF Vip. In modo particolare Deianira aveva scritto:

Gira voce dagli studi che Fogli non abbia preso bene questa scelta del GF di farlo uscire dalla casa. E che arrabbiato abbia lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi.

Tutto falso, a quanto pare. Ed a confermarlo è stato lo stesso cantante ed ex Vippone che nelle sue Instagram Stories ha replicato:

Per essere chiari la mia chitarra non si è rotta, non l’ho sbattuta da nessuna parte. Un saluto al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra.