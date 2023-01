Ospite di Domenica In, Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, ha annunciato altri due nomi tra gli ospiti della prossima edizione della kermesse canora. Si tratta di due big della musica italiana: Gino Paoli e Peppino Di Capri.

Ospiti Sanremo 2023: gli ultimi due

I nomi dei due importanti cantanti italiani vanno a completare il cast degli ospiti del prossimo Sanremo 2023, in modo particolare vanno a chiudere la rosa degli artisti over 70. Paoli e Di Capri vanno ad aggiungersi ad Al Bano, Massimo Ranieri ed ai Pooh.

In merito ai due nuovi nomi avanzati poco prima di Domenica In e confermati da Amadeus, Peppino Di Capri sarà ospite nella serata del giovedì, mentre Gino Paoli al sabato.

Oltre a loro, anche un annuncio-non-annuncio che potrebbe rivelarsi bomba. Ecco le parole del padrone di casa di Sanremo 2023:

Tutto può accadere da qui al 7 febbraio. Tu organizzi il Festival, ma poi magicamente, quando arrivi qui a Sanremo dieci giorni prima, accadono tante cose che non avresti immaginato. Ma non anticipo nulla, finché la cosa non è concreta. Ma se sarà, sarà una cosa molto bella.

Tutti gli ospiti del Festival

Tra gli ospiti (non confermati ma anticipati da AdnKronos), anche l’attore Alessandro Siani. Secondo le indiscrezioni, il noto artista dovrebbe salire sul palco dell’Ariston per parlare del suo nuovo film che lo vede nel ruolo di regista, in uscita il prossimo 14 febbraio. E non è escluso che possa portare anche un monologo comico sull’amicizia, tema centrale del suo film.

Sul palco di Sanremo 2023 ci saranno anche i vincitori della scorsa edizione, Blanco e Mahmood. E poi l’attrice Elena Sofia Ricci che presenterà la fiction “Fiori sopra l’inferno”. Superospiti i Black Eyed Peas, ma anche Al Bano e Massimo Ranieri che si esibiranno con Gianni Morandi, co-conduttore di Amadeus. Sul palco potrebbe intervenire anche il cast di Mare Fuori.

