Momento di fortissima tensione sul palcoscenico nel corso della cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. Quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Will Smith è invece degenerato in uno scontro fisico con Smith che ha perso le staffe e, alzandosi dalla poltrona, ha sferrato un pugno in pieno viso al comico.

Oscar 2022, Will Smith sferra un pugno a Chris Rock: ecco il motivo

Rock, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta (infelice) sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett (“Ti prepari per Soldato Jane 2?” alludendo al look di Demi Moore): tempo fa l’attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia.

Will Smith non ha apprezzato la gag di Chris Rock, così è salito sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”.

Durante la pausa pubblicitaria sono andati a parlare con Smith sia la sua agente che Denzel Washington. Will si è poi scusato in lacrime durante il discorso dal palco per aver appena vinto l’Oscar come migliore attore protagonista:

Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L’arte imita la vita e io mi sto comportando come un papà pazzo come era Richard, l’amore ti fa fare cose pazze.

“E’ la più grande notte nella storia della televisione”, invece ha detto Chris Rock dopo l’alterco con il collega e prima di presentare il documentario vincitore dell’Oscar.



Il comico, inoltre, ha fatto sapere che non sporgerà denuncia per l’accaduto.