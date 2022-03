Oscar 2022, dove vederli in diretta streaming: gli orari della cerimonia

Oscar 2022: a Los Angeles è tutto pronto per la cerimonia cinematografica più importante dell’anno. Nel corso della notte del 27 marzo andrà in scena al Dolby Theatre di Hollywood la 94esima edizione, a seguire tutte le informazioni per vedere l’evento in diretta streaming.

Oscar 2022, favoriti secondo i bookmaker

La sfida, secondo ciò che riferiscono i bookmakers, sarebbe ristretta a due titoli: “Il potere del cane”, il western anomalo di Jane Campion e “Coda – I segni del cuore”, il remake americano de “La famiglia Belier”.

L’Italia fa il tifo per “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, entrato nella finale dei migliori film internazionali, ma anche per Enrico Casarosa per il cartone animato “Luca” e Massimo Cantini Parrini per i costumi di “Cyrano”.

Dove vedere la diretta streaming della cerimonia: gli orari

In Italia l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema è su Sky: nella notte tra il 27 e il 28 marzo Sky trasmetterà in diretta la 94esima edizione degli Academy Awards.

Dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) prenderà il via la magica Notte degli Oscar 2022 con il Red Carpet e tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles.

La diretta della magica cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8, sempre a partire dalle 00.15.

La Notte degli Oscar 2022 sarà riproposta per intero lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2022” inizierà a partire dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche in streaming su Sky e Now e in chiaro su TV8 sempre il 28 marzo alle 23.45.