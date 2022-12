Luca Salatino è stanco del Grande Fratello Vip e sente la mancanza della sua fidanzata Soraia Ceruti. Il concorrente del Grande Fratello Vip, con molta probabilità lascerà il reality a breve ma prima, ha deciso di rendere “indimenticabile” la sua presenza con un gesto orrendo nei confronti di Oriana Marzoli.

L’orrendo gesto di Luca Salatino nei confronti di Oriana Marzoli

Oriana ha chiamato (per scherzo) Luca Salatino “Soraio”. Dopo essersi avvicinata a Luca per cercare di fargli capire che si stava bonariamente prendendo gioco di lui, il cuoco del GF Vip ha spintonato malamente l’amica di reality allontanandola.

“Non ti allargare, non ti allargare… Non mi va di litigare proprio… vedi di farti i cazz* tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh… fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!”, le parole di Salatino dopo essersi allontanato.

Inutile dire che Oriana ci è rimasta molto male per la reazione (esagerata) dell’ex tronista.

Ecco il VIDEO.

Oriana che è rimasta freezzata dopo la reazione di Salatino#GFvippic.twitter.com/9TzFLxuavH — Paola. (@Iperborea_) December 25, 2022