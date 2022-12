Inutile negarlo: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si piacciono (ed anche parecchio). La venezuelana appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip aveva mostrato immediatamente il suo interesse ma poi ha virato verso Antonino Spinalbese.

Questo cambio di rotta della venezuelana aveva letteralmente “gelato” Daniele che, durante le prime battute in Casa, si era molto allontanato nominandola ripetutamente.

Quando Oriana e Antonino hanno chiuso bruscamente la loro conoscenza, la Marzoli si è riavvicinata a Daniele ma lui procede con i piedi di piombo.

Tra i due vipponi l’intesa è evidente. Loro di cercano, scherzano insieme e si piacciono molto. L’attrazione fisica è molto forte e in più di una occasione sembrava potesse anche arrivare il bacio.

La ship è molto sostenuta sia dentro che fuori dalla Casa. Nicole Murgia, per esempio, è la loro fan numero uno.

Anche fuori dal Grande Fratello Vip Oriana e Daniele hanno ricevuto il sostegno della sorella di lui ed anche il “like” di Soleil Sorge, prossima opinionista dello show insieme a Pierpaolo Pretelli (sostituiranno Sonia Bruganelli assente per un paio di settimane).

Daniele, proprio confidandosi con la Murgia, ha svelato un segreto che gli ha riferito Oriana Marzoli:

Quando mi ha detto certe cose è perché Antonino ha detto di dirmelo ma non era assolutamente quello che voleva fare o quello che pensava e che le piaccio fin dal primo giorno. Cose alle quali, non è che non credo, perché non sono scemo, ma non sono qua per fare lo psicologo della gente e capire ciò che le persone non vogliono farmi capire… ma a me piacciono le persone pulite.