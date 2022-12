Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di regali. Se due anni fa il clima natalizio era stato letteralmente sconvolto dal dono di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, anche questa volta a mettere in crisi i concorrenti è stato il pensiero ricevuto da Edoardo Donnamaria: si nasconde un messaggio criptico su Antonella Fiordelisi?

Edoardo Donnamaria ha ricevuto una bambolina voodoo con un cuore rotto e la scritta “ex” accompagnata da una lente di ingrandimento. Questo particolare dono gli è stato recapitato dalla moglie del fratello.

Dopo averlo visto, Antonella Fiordelisi ha pensato che il dono fosse un chiaro messaggio contro la coppia e Donnamaria ha perso la pazienza:

Antonella sei estremamente inopportuna, non so come dirtelo. Stai dicendo che non ti hanno nominato e non è carino… basta, non serve! Mi sta continuando a dire che non l’hanno nominata, ma sta scherzando?

Ci sta che uno indaga. Perché mi tratti male? Non sto facendo niente io…