Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini l’intesa dei primi giorni è totalmente svanita. L’ex tronista ha dichiarato di non essere interessato alla collega di reality ma osserva ogni suo passo “falso” e lei, giustamente, si è stancata.

Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, è scoppiato l’ennesimo confronto bomba che li ha visti protagonisti. “Tu mi hai chiesto di stare lontano. – ha esordito Luca Onestini – Tu mi hai detto di fare un passo avanti oppure indietro e di aiutarti a vedermi come un amico, parola che mi hai detto che non posso usare”.

La modella ha precisato:

Se una persona mi dice che non ha interesse nei miei confronti non si mette a comportarsi come hai fatto tu. Mi hai lasciato la porta aperta per niente.

Onestini si è spazientito accusando Nikita di essere una bugiarda:

Ma se io non ti conoscevo tesoro… era chiaro. A me non me ne frega niente di te, per me non esisti. Non è che ti odio ma non mi interessi. Una persona così io non voglio averci niente a che fare. Non mi va di parlarti perché ti inventi le cose, certo amore che te le inventi… ed anche pesanti. Facendo una sintesi dici che ti ho usata ed ho giocato con i tuoi sentimenti.

Io provavo una amicizia e tu non l’hai rispettata ed anzi, dici che io sono preso da te. Prima di entrare avevi una persona fuori… poi sono entrato io e tu ti sei dichiarata. E’ finita qua la conversazione, non ho più niente da dire né oggi né domani.