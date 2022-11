Antonino Spinalbese, durante la diretta del Grande Fratello Vip, ha raccontato del drammatico suicidio del padre, facendo commuovere tutti gli inqulini della Casa (e non solo).

Sul web, in queste ore, è spuntato un commento agghiacciante probabilmente frutto di un troll che vuole solo creare scompiglio in rete. Le parole terrificanti, fanno proprio riferimento al suicidio del padre, eccole a seguire:

In merito è intervenuta anche Lucia, sorella minore di Antonino:

Solitamente cerco sempre di non esprimere i miei pareri onde evitare disguidi ma a tutto c’è un limite. Sono certa che dentro la casa ci siano persone alla quale non vi è simpatia l’uno tra l’altro ma sono dell’idea che ogni persona ha un vissuto personale che deve essere intoccabile come nel nostro caso, mi vengono i brividi a leggere determinate cose e mi rendo conto di quanta cattiveria c’è nel mondo.



Personalmente non tollero che un commento del genere possa esistere in quanto le persone sbagliano e proprio dagli errori che si impara, Antonino può piacere come no, d’altronde come tutti, ma una cosa così delicata non va augurata a nessuno.