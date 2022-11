Antonino Spinalbese, nella Casa del Grande Fratello Vip, si è mostrato senza maschere. In questi giorni, l’ex di Belen Rodriguez ha parlato del suicidio del padre e del dolore dovuto al divorzio dei genitori che ha segnato la sua infanzia.

Il padre di Antonino Spinalbese si è suicidato

Antonino Spinalbese aveva appena 8 anni quando la relazione fra i genitori è finita, a quell’età non riusciva a comprendere le dinamiche che avvenivano nella sua famiglia, e questo scatenò un forte dolore dentro di lui.

Spinalbese, quando era piccolo, nutriva un grande imbarazzo nel raccontare la propria situazione familiare. Non riusciva a giustificare la sua assenza a scuola o con gli amici e, per questo motivo, preferiva non condividere nulla. Queste dinamiche hanno fatto sì che l’imprenditore maturasse un forte senso di responsabilità per aiutare in casa.

Dopo svariati anni, la sua famiglia si è trasferita a La Spezia, lontana da suo padre. La distanza, però, non aveva intaccato il rapporto con la figura paterna.

Poi, una notte, Antonino fu svegliato dalla madre che gli comunicò il suicidio del padre:

Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo. Poi una mattina mia madre, presa dal suo shock, da un’estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente scioccato la vita futura. Il fatto che lui mi abbia trasferito delle leggi di vita, felicità, estrema calma e freddezza era totalmente inspiegabile. Mio padre è morto: si è suicidato. – ha svelato Antonino – siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce. Per le leggi di vita che lui ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era estremamente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa, non ci potevo credere.

Ecco una foto che li ritrae insieme quando Antonino era molto piccolo (e la loro somiglianza è impressionante).

