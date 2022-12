Oroscopo Paolo Fox per il weekend di sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre 2022: cosa dicono le Stelle? Arrivano puntuali le previsioni tratte da DiPiùTV e riprese da LaNostraTv, rese dal noto astrologo e volto televisivo. In attesa dell’oroscopo del 2023, scopriamo cosa ci attende in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni weekend

Ariete: il weekend farà da apripista ad una delle settimane più agitate sul fronte lavorativo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox occorre essere molto fiduciosi in quanto a breve Giove farà ritorno nel segno.

Toro: il weekend vedrà i single desiderosi di vivere nuove storie d’amore. Fine settimana interessante nel caso in cui vi sia una persona che prova un interesse ricambiato.

Gemelli: in questo fine settimana finalmente Venere non sarà più opposta. Sarebbe il caso di iniziare ad allargare il giro di conoscenze.

Cancro: nel lavoro occorre studiare nuove strategie, mentre nella vita di coppia c’è chi si vuole liberare di un peso.

Leone: finalmente a breve i buoni progetti lavorativi saranno valorizzati e Giove sarà favorevole. Dopo il weekend, tuttavia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbero esserci dei dubbi. Attenzione in famiglia, soprattutto alle spese.

Vergine: si avvicina un momento di prova e recupero grazie a Mercurio che inizierà un transito positivo subito dopo il fine settimana; anche Venere sarà dalla vostra parte.

Bilancia: c’è qualche critica di troppo in amore in quanto siete molto stressati ma nel lavoro a breve arriveranno notizie importanti.

Scorpione: secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, i single nella giornata di domenica, ma anche subito dopo il weekend, saranno molto critici nei confronti dei sentimenti.

Sagittario: in amore potrebbe esserci qualche piccolo ritardo recuperabile, mentre nel lavoro la situazione inizia finalmente a scaldarsi.

Capricorno: se in amore ci sono stati dei problemi, sarà utile confrontarsi dopo il weekend.

Acquario: dopo il fine settimana, esattamente nella giornata di lunedì, nella vita di coppia potrebbe esserci una piccola controversia.

Pesci: in amore pesano lontananze e incomprensioni, ma dopo il weekend tutto sarà più chiaro, ma se c’è da fare una scelta bisognerà aspettare.