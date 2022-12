Oroscopo Paolo Fox dicembre e prime previsioni 2023: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo Paolo Fox dicembre 2022 e primi accenni sul 2023: cosa dicono le Stelle? Siamo ormai giunti nell’ultimo mese dell’anno e Paolo Fox si prepara a svelarci le prime previsioni sui prossimi mesi del 2023. Quali saranno i segni più fortunati in questi ultimi giorni del 2022? Scopriamo subito cosa ci svela il noto astrologo.

Paolo Fox ed il suo nuovo oroscopo per dicembre 2022 ed i primi del 2023. Le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni, come svela LaNostraTv, sono tratte dallo Stellare del noto astrologo e volto tv.

Ariete: ci sono situazioni da risolvere, soprattutto in famiglia. Poco alla volta la situazione con i parenti migliorerà. C’è il desiderio di maggiori conferme sul piano professionale. La Luna sarà presto favorevole.

Toro: ci saranno migliori opportunità in amore. Ci saranno dei nuovi inviti che accetterete. Potreste mettervi in gioco sul piano lavorativo.

Gemelli: agitazione in vista sul piano delle emozioni. Per Capodanno dovreste organizzare qualcosa di bello e divertirvi.

Cancro: dovreste passare un periodo lontani dalle contraddizioni sentimentali. Avrete bisogno di una buona energia, i progetti potrebbero cambiare all’ultimo minuto.

Leone: secondo l’oroscopo di Paolo Fox occorre prudenza nei sentimenti. Tutto appare molto complesso da gestire. Potreste iniziare a vagliare buoni progetti per il futuro.

Vergine: nuovi incontri saranno favoriti. Situazione di grande vantaggio rispetto al passato. Sul finire del mese prossimo, Sole, Mercurio e Venere saranno favorevoli.

Bilancia: nel lavoro meglio non calcare troppo la mano. Occhio alla Luna dissonante. Rimandate qualche incontro negli ultimi giorni del 2022.

Scorpione: le Stelle e in particolare Venere saranno dalla vostra parte. C’è grande passionalità. Nei prossimi mesi del 2023 potrebbero chiudersi degli ottimi affari.

Sagittario: a dicembre la Luna entrerà nel segno e viverete delle belle emozioni. Nel 2023 Giove vi aiuterà molto. Non mancano progetti sui quali potreste mettere su le mani nel corso del mese prossimo.

Capricorno: fate attenzione alle inutili rivalità. Recupero psicofisico importante. Alcuni vorranno stare per conto loro.

Acquario: sul piano professionale ci saranno cambiamenti positivi. Tenetevi lontano dalle preoccupazioni. Luna sarà in aspetto favorevole.

Pesci: nel 2023 potrete contare su Saturno. Non sottovalutate le vere emozioni. Potreste coronare un grande sogno nel lavoro.