Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa ci svelano le Stelle per tutti i segni in merito al nuovo weekend di sabato 26 novembre e domenica 27 novembre 2022. Paolo Fox, celebre volto televisivo ma soprattutto fidato astrologo, ha stilato come di consueto le sue previsioni per il fine settimana, riprese come da tradizione da Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni weekend

L’oroscopo di Paolo Fox per il 26 novembre e 27 novembre 2022 contiene tutte le previsioni per i 12 segni dello Zodiaco su amore, fortuna e lavoro. Quali saranno i segni più fortunati? E chi, invece, faticherà di più? Scopriamolo con i consigli dell’astrologo.

Ariete: in questo weekend le coppie potranno recuperare l’intesa persa, Venere sarà favorevole anche per i single. Sul lavoro arriva finalmente un periodo positivo grazie a Giove.

Toro: amore incerto nelle prossime giornate per colpa di un novembre che è stato ricco di tensioni. Chi non è riuscito a portare a termine i propri progetti lavorativi, forse dovrebbe tornare sui propri passi.

Gemelli: arrivano buone notizie per chi è in coppia. Periodo di grande fertilità per chi sogna un figlio. Non sono esclusi progetti interessanti sul lavoro.

Cancro: nel weekend ci sarà un po’ di agitazione in casa. Il consiglio di Paolo Fox con il suo oroscopo è quello di tenere le cose sotto controllo. Nel lavoro non perdete tempo con chi non ha nulla da darvi.

Leone: il weekend potrebbe portare belle notizie nella vita di coppia, basta approfittarne. Buone notizie in arrivo anche nel lavoro, basta avere pazienza.

Vergine: Venere tornerà favorevole già da domani anche per i single che potranno avere un finale di novembre importante. Giornate interessanti anche nel lavoro.

Bilancia: avete la possibilità di dimenticare qualche ferita del passato; in amore entro la fine del mese dovrete fare un passo importante.

Scorpione: chi vive una relazione con Toro e Leone potrebbe avere dei dubbi nel corso del fine settimana. Attenzione sul lavoro, le spese non mancano.

Sagittario: se siete interessati ad una persona è il momento giusto per un incontro, sfruttate le stelle che sono dalla vostra parte. Buono il periodo per il lavoro.

Capricorno: i single dovrebbero smetterla di pensare unicamente al lavoro, le stelle promettono belle sorprese per i prossimi giorni.

Acquario: il weekend sarà caratterizzato da una grande vitalità soprattutto per chi è in coppia. Siete pronti a esplorare nuovi orizzonti lavorativi.

Pesci: nelle prossime giornate l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di dimenticare il passato. Nel lavoro desiderate un ruolo di maggiore prestigio.