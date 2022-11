Oroscopo Paolo Fox, cosa riservano le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco per questo weekend di sabato 19 novembre e domenica 20 novembre 2022? Arriva puntuale anche questa volta il noto ed apprezzato astrologo Paolo Fox con i suoi consigli su amore, fortuna e lavoro. Dopo aver scoperto le previsioni per questa fine di 2022, andiamo alla scoperta di quello che accadrà in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni weekend

L’oroscopo di Paolo Fox per il 19 e 20 novembre è stato ripreso da Leggo.it e contiene le previsioni per tutti i 12 segni. Ecco di seguito cosa ci attende nelle prossime due giornate e quali sono i consigli del noto astrologo e volto televisivo.

Ariete: weekend non del tutto eccellente in amore a causa della Luna in opposizione. Non mancherà comunque un certo ottimismo grazie a Venere. Situazione di stallo nel lavoro, ma l’aiuto di Mercurio potrebbe essere fondamentale al fine di farvi trovare una soluzione.

Toro: grazie alla Luna in Vergine il vostro entusiasmo sarà alle stelle. Non mancherà l’intesa con il partner; Mercurio non sarà più un ostacolo nel lavoro.

Gemelli: Luna e Venere saranno contrari e questo potrebbe provocare tensioni in amore nelle prossime due giornate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà il caso di ammettere le vostre responsabilità; nel lavoro accettate i consigli di chi ne sa più di voi.

Cancro: periodo fortunato sul piano professionale grazie alla Luna che vi darà grandi soddisfazioni. Progressi nel lavoro.

Leone: weekend all’insegna del romanticismo. Mercurio vi darà una mano nel lavoro dove presto potrebbe arrivare il famoso salto di qualità.

Vergine: il fine settimana non sarà brillante in ambito amoroso. Potrebbe esserci qualche problema a causa di Venere, ed anche sul lavoro non mancheranno le difficoltà.

Bilancia: potreste finalmente aprire gli occhi e vivere una vita sentimentale più movimentata. I single potrebbero fare un passo avanti. Nel lavoro sarete sostenuti da Marte e Saturno.

Scorpione: vi sentirete un po’ confusi ma avete ancora molto da dire in amore e la Luna vi aiuterà. Nel lavoro cercate di essere più convinti delle vostre idee.

Sagittario: nel lavoro riuscirete a svolgere con maggior criterio le vostre mansioni, ma in amore potreste non essere sempre all’altezza della situazione.

Capricorno: in questo weekend le stelle vi sorrideranno e la Luna vi metterà di buon umore. Il lavoro non andrà malissimo.

Acquario: Marte, Mercurio e Saturno sarà dalla vostra parte in ambito lavorativo. Lo stesso vale anche per il settore amoroso grazie a Venere.

Pesci: in amore il weekend non sarà particolarmente sereno a causa di Luna e Venere che vi metteranno in difficoltà. Nel lavoro potrebbe esserci qualche imprevisto.