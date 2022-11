Oroscopo Paolo Fox: cosa ci riservano le Stelle in questo finale di 2022? E soprattutto, come sarà il nuovo 2023? Siamo in quel periodo dell’anno in cui iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle previsioni per tutti i segni dello zodiaco, relative al prossimo anno. Il noto astrologo e volto televisivo resta uno dei più quotati ed affidabili.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni fino al 2023

Tra le pagine del settimanale DiPiùTv sono già trapelate le prime anticipazioni sulle previsioni astrologiche con l’oroscopo di Paolo Fox fino al 2023, in attesa di scoprire le previsioni dettagliate segno per segno. A riportare alcuni spunti interessanti è stata LaNostraTv. Di seguito diamo uno sguardo, segno dopo segno, alle previsioni per la fine dell’anno.

Ariete: nelle prossime giornate le coppie risolveranno ogni difficoltà; anche nel lavoro si ritroverà una marcia in più.

Toro: con l’avvicinarsi del 2023 potrebbero esserci interessanti proposte lavorative.

Gemelli: per la fine dell’anno non sono da escludere particolari incontri per i single. Prossimamente un impiego di lavoro potrebbe portare a nuovi e migliori sbocchi professionali.

Cancro: in arrivo un migliore accordo di lavoro soprattutto per chi si è visto chiuderne uno di recente.

Leone: secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è tanta voglia di amare ma manca la persona giusta. Chissà che da qui a fine anno non ne arrivi una.

Vergine: le coppie possono iniziare a programmare un 2023 e in generale un futuro più sereno. m

Bilancia: nella seconda parte di novembre ci saranno maggiori garanzie per i single in cerca d’amore.

Scorpione: le coppie felici potrebbero pensare di avere un figlio, di fare un viaggio o di cambiare casa.

Sagittario: le storie che nascono ora potrebbero diventare importanti nei prossimi mesi. Da qui a fine anno, chi si è separato da poco tempo potrebbe vivere delle novità.

Capricorno: entro la fine del 2022 sono favorite le coppie che sognano il matrimonio. Stelle ottime nel lavoro in vista del 2023.

Acquario: non si escludono piccole o grandi soddisfazioni nel lavoro già dalla fine di novembre.

Pesci: nella vita di coppia attenzione agli ultimi giorni di novembre. Paolo Fox consiglia nel suo oroscopo di non tenersi tutto dentro.