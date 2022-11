Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per il nuovo fine settimana di oggi, sabato 12 novembre 2022 e domenica 13 novembre 2022. Cosa dicono le stelle secondo il noto astrologo e volto televisivo? Scopriamo le previsioni per tutti i segni per quanto riguarda l’amore, la fortuna ed il lavoro secondo quanto ripreso da Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 12 e 13 novembre 2022: previsioni segni

Ariete: è richiesta grande prudenza, se siete single, in questo fine settimana. Nei prossimi giorni sono previsti degli attriti in amore. Presto però, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sarà il sereno. E’ però richiesta cautela anche in coppia, soprattutto nella giornata di domenica.

Toro: nel weekend torna la passionalità che manca da tempo. Chi vuole cambiare vita o deve affrontare un trasferimento deve avere maggiore spirito di adattamento.

Gemelli: nel fine settimana potreste risolvere degli attriti in amore. Secondo Paolo Fox, meglio rimandare le questioni amorose a dopo mercoledì.

Cancro: nel corso della settimana non sono mancate le tensioni ma si recupera tra sabato e domenica soprattutto in amore.

Leone: chi cerca l’amore potrebbe trovarlo nelle prossime giornate. Attenzione a non dare per scontato alcune situazioni.

Vergine: è un periodo in cui pensate soprattutto al lavoro. Cercate anche di fare spazio ai vostri hobby ed alla vita sociale. Weekend di riflessione.

Bilancia: sabato e domenica non brilleranno per i single ma dalla seconda parte di novembre ci sarà un recupero.

Scorpione: i single dovranno evitare polemiche. Anche chi è in coppia dovrebbe evitare discussioni che potrebbero portare a rotture.

Sagittario: i single potrebbero incontrare una persona importante. Inizia una fase di recupero.

Capricorno: chi è single potrebbe vivere qualche perplessità in questo fine settimana. Occhio anche a chi è in coppia a causa del nervosismo.

Acquario: stelle complici in questo weekend per i single ma anche per le coppie.

Pesci: occorre un chiarimento nella vostra relazione, fate attenzione a non creare inutili polemiche. Il bilancio andrà fatto a fine mese, non ora.